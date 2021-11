Le indagini della polizia del commissariato Appio a Roma

Rubavano buste con i bancomat prima che arrivassero ai destinatari. Poi telefonavano ai legittimi destinatari fingendosi operatori della banca ed estorcevano i codici pin per poter prelevare diverse somme in denaro contante. Tre persone sono state denunciate dopo un’indagine del commissariato di polizia Appio a Roma. Le immagini delle telecamere di sicurezza.

