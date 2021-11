Violata l'ordinanza del sindaco: molte persone senza mascherina

Sono circa un centinaio i manifestanti No Green Pass che si sono radunati in Piazza Duomo a Milano. Lo ha reso noto la Questura, precisando che intorno alle 17, mentre era in corso dalle 15 un presidio preavvisato in Piazza Sempione con circa 400 manifestanti, un centinaio di persone si sono radunate convergendo alla spicciolata in Piazza Duomo. Qui hanno tentato di dare luogo a una protesta non preavvisata con slogan e canti contravvenendo, inoltre, per la maggioranza dei presenti, all’ordinanza del sindaco che prevede l’obbligo della mascherina lungo l’asse Castello-San Babila. Il dispositivo della Questura è immediatamente intervenuto e ha perimetrato i manifestanti.

