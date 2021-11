Accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e lesioni

(LaPresse) I carabinieri di Novi Ligure, Milano e Alessandria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sei persone: tre sottoposte a misure cautelari custodiali, una in carcere e due ai domiciliari, le altre soggette all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ai sei destinatari delle misure, cosi come ad altri quattro denunciati in stato di libertà, tutti giovanissimi e residenti nel Novese, sono contestati, a vario titolo, gravi reati che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti all’estorsione, dalla di rapina alle lesioni, in alcuni casi anche con l’aggravante di aver fatto uso di un’arma da fuoco.

Delitti commessi in danno di altrettante giovani vittime, tra le quali anche alcuni minorenni. Gli inquirenti hanno inoltre rinvenuto numerosi video caricati sui social in cui gli indagati ed altri giovani si filmavano mentre preparavano e poi assumevano droghe di vario genere, ascoltando in sottofondo, a tutto volume, brani di musica trap.

