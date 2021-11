La Capitana Mariantonia Secconi: "L'abuso può essere fisico, psicologico, economico"

(LaPresse) La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. L’Arma dei Carabinieri difende il diritto a un futuro più sicuro e libero, per le donne di oggi e quelle di domani. “La violenza si manifesta in diverse forme di abuso: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica. La violenza domestica indica tutti gli ambiti di violenza in famiglia, in ambito affettivo” spiega nel video Mariantonia Secconi, al comando della sezione Atti Persecutori dell’Arma.

