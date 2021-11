Il pm e l'ex consigliere del Csm sono indagati per rivelazione del segreto d'ufficio nell'inchiesta sulla presunta Loggia Ungheria

(LaPresse) Il procuratore di Brescia, Francesco Prete e il pm Donato Greco, a quanto si apprende, hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo e per il pm di Milano Paolo Storari. Entrambi sono indagati per rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda dei verbali secretati dell’avvocato Piero Amara, che aveva svelato l’esistenza della presunta Loggia Ungheria.

Fissati per la prossima settimana, probabilmente entro il 1 dicembre, gli interrogatori del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e del pm Sergio Spadaro, entrambi indagati per rifiuto in atti d’ufficio per il caso Eni Nigeria. Entrambi i magistrati hanno chiesto di essere ascoltati dai pm di Brescia prima della conclusione delle indagini.

