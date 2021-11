Foto dall'archivio

Denunciato l'uomo a Viterbo per porto abusivo di arma da taglio

Lo zio di Matias, il bimbo di 10 anni ucciso dal padre a Vetralla, in provincia di Viterbo, è stato denunciato dai carabinieri di Viterbo per porto abusivo di arma da taglio. L’uomo, fratello della madre del bimbo, aveva un coltello nascosto e cercava di raggiungere il papà del bambino arrestato per l’omicidio, ricoverato nel reparto penitenziario dell’ospedale. E’ stato però bloccato già all’ingresso della struttura, in stato di “evidente difficoltà”, si apprende da fonti investigative.

LEGGI TUTTA LA STORIA: Bimbo di 10 anni ucciso in casa a Viterbo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata