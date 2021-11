Il messaggio della Stradale nella Giornata internazionale in ricordo delle vittime della strada

(LaPresse) Tre giovani tra i 19 e i 21 anni sono le ultime tre vittime della strada in Italia. Sono morti in due incidenti, in provincia di Avellino e sulla tangenziale di Milano, proprio nella Giornata internazionale in memoria delle vittime della strada. Tra le principali cause degli incidenti ci sono la guida sotto effetto di droga e alcol e l’utilizzo di smartphone, tablet e altri device che distraggono. “Guidare è una cosa seria”, ricorda la dottoressa Maria Francesca Bruschi, del Servizio Polizia Stradale.

