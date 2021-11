A togliere la vita al piccolo sarebbe stato il padre con un fendente alla gola. L'uomo è ricoverato in codice rosso, forse ha tentato il suicidio

Tragedia a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo, dove un bimbo di 10 anni è stato trovato morto nella propria abitazione.

Il sospetto è che a colpirlo mortalmente con un fendente alla gola sia stato il padre, 44enne polacco con precedenti, che aveva avuto il piccolo dalla ex compagna. La donna sarebbe illesa ma in stato di choc.

Ancora in corso le indagini dei carabinieri di Viterbo: si ipotizza che la tragedia sia avvenuta nel corso di una lite tra i due genitori.

Il padre ricoverato in codice rosso in ospedale

Il padre del bimbo di 10 anni ucciso nella sua abitazione a Vetralla, in provincia di Viterbo, è ancora ricoverato privo di conoscenza in codice rosso in ospedale a Viterbo. Secondo quanto apprende LaPresse dai carabinieri, non aveva ferite, si procederà con gli esami tossicologici. L’uomo, 44 anni di origini polacche, era ricoverato nei giorni scorsi in un ospedale di Roma per Covid, sono in corso verifiche per appurare se sia scappato o sia stato dimesso. Al momento non è in stato di fermo, la sua posizione è al vaglio, aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia.

