Svolta nelle indagini sulla sparatoria di Modugno

(LaPresse) Svolta nelle indagini sul ferimento a colpi di pistola di un buttafuori della discoteca di Modugno (Bari), nella notte tra sabato e domenica: in carcere è finito un 45enne con l’accusa di tentato omicidio. Determinanti le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire la lite e di identificare l’auto usata dall’aggressore per la fuga. Il buttafuori è ricoverato in prognosi riservata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata