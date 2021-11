Il capitano Di Giosia a un evento di Libera: "Segnalate auto sospette"

(LaPresse) “Per le truffe agli anziani la normativa negli ultimi anni è cambiata”. Lo ha detto il neocomandante della compagnia carabinieri di Sulmona (L’Aquila) in un evento dell’associazione Libera in provincia dell’Aquila. Le truffe agli anziani e a persone con disabilità, spesso sole, è un problema fin troppo conosciuto nelle aree interne d’Abruzzo. Prima della pandemia l’attività d’indagine messa in campo dai carabinieri ha arginarto di molto il fenomeno con incontri informativi anche nelle parrocchie. Il capitano Di Giosia ha sottolineato che una nuova disciplina del reato ha introdotto un’aggravante che porta all’avvio ‘immediato’ di attività tecniche di tipo repressivo. “Se vediamo che c’è qualcuno di non conosciuto, informiamoci – ha consigliato il comandante riferendosi ai borghi montani e ai quartieri soprattutto periferici delle città – Segnalate qualsiasi auto che non è del posto alle forze dell’ordine” ha concluso.

