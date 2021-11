Il segretario della Cisl al presidio degli edili a Roma

(LaPresse) “Dobbiamo rilanciare l’iniziativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra a margine del presidio per la sicurezza nei cantieri organizzato da Cgil, Cisl, Uil in piazza Santi Apostoli a Roma. “Da gennaio a ottobre ci sono stati mille morti, è una piaga inaccettabile. Bisogna attivare misure repressive – ha aggiunto – Serve un sussulto di responsabilità: le persone lavorano per vivere e non per morire”.

