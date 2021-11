Il segretario generale del sindacato al presidio organizzato in piazza Santi Apostoli a Roma

(LaPresse) C’è anche Pierpaolo Bombardieri al presidio per la sicurezza sul lavoro organizzato sabato mattina dai sindacati, in piazza Santi Apostoli a Roma. “Il 30% degli incidenti coinvolge lavoratori nei primi tre mesi di lavoro e un altro 30% riguarda persone tra i 55 e i 64 anni”, sottolinea il segretario generale della Uil spiegando il perché sono stati chiesti al governo interventi per la formazione e l’uscita dal lavoro, “soprattutto per questo settore”, con 30 anni di contributi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata