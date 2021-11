Foto di archivio non correlata alla vicenda

La Procura di Novara ha aperto un fascicolo a ‘modello 45’, senza indagati ne ipotesi di reato, sulla vicenda della bimba di un anno abbandonata in Ucraina, dopo essere stata concepita da una madre surrogata, e arrivata in Italia nei giorni scorsi. Una coppia di Novara, che aveva fatto ricorso a questa tecnica di procreazione, aveva poi deciso si non tenere con se la bambina. Intenzione confermata nei giorni scorsi davanti ai pm novaresi. Nel frattempo la bambina è stata affidata temporaneamente ad una coppia da Tribunale per i Minorenni di Torino, che ha anche avviato la procedura di adozione per la piccola.

