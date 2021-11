Ancora allarme maltempo in Sicilia: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Prosegue l’ondata di maltempo in Sicilia. Tre persone, rimaste bloccate in casa dall’acqua alta, sono state soccorse e portate in salvo dai Vigili del Fuoco a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Sono almeno cento gli interventi effettuati nelle ultime ore dai pompieri per le forti piogge che hanno colpito le province di Trapani e Agrigento.

