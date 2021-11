Al via a Brescia la prima udienza del processo ai due cittadini tedeschi accusati della morte di due giovani italiani

A Brescia è iniziata la prima udienza del processo ai due cittadini tedeschi accusati di aver travolto e ucciso lo scorso giugno con il loro motoscafo sul lago di Garda i giovani Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, che erano a bordo di un gozzo. In aula Patrick Kassen che era alla guida dell’imbarcazione e che si è consegnato alle autorità italiane. Il coimputato Christian Teismann è invece in Germania a piede libero. “Umanamente l’incidente ci può stare, loro però se ne sono andati e hanno continuato a far festa come niente fosse”, il dolore dei genitori di Greta mentre il papà di Umberto spiega: “Ho avuto qualche soldo dall’assicurazione ma cosa me ne faccio? Io sono morto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata