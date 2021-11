E' accusato del rapimento del bambino, unico sopravvissuto della tragedia della Funivia del Mottarone

Mandato di cattura internazionale per il nonno materno del piccolo Eitan, Shmuel Peleg, 63 anni, e per Gabriel Abutbul Alon, 50 enne residente a Cipro. L’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura di Pavia, è stata emessa dal gip Pasquale Villani e trasmessa alla Procura generale di Milano. Lo rende noto il Corriere della Sera. I due israeliani sono accusati di aver ordito e realizzato il piano strategico premeditato con cui hanno rapito nel Pavese, per portarlo con loro in Israele, Eitan Biran, il nipotino di 6 anni di Peleg, unico sopravvissuto della tragedia della Funivia del Mottarone.

Gabriel Alon Abutbul apparterrebbe alla compagnia militare privata Blackwater e sarebbe stato ‘assunto’ dai nonni materni di Eitan, Shmuel Peleg ed Esther Cohen, per “assisterli e aiutarli nel loro progetto di trasferimento del piccolo Eitan in Israele”. Lo scrivono i pm di Pavia nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Peleg e di Alon Abutbul, suo connazionale residente a Cipro, che sarebbe coinvolto nel sequestro del bambino, portato in Israele lo scorso 11 settembre.

