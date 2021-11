L'incidente nel centro storico della Capitale

(LaPresse) Un camion è sprofondato in strada, lungo una fiancata, a due passi dal Pantheon, nel centro storico di Roma. Pattuglie della polizia locale del gruppo I centro Ex Trevi sono intervenute intorno alle 12.30 in via della Rotonda per l’autocarro che lavorava alla manutenzione del manto stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata