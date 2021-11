FOTO DI ARCHIVIO

Secondo le prime ricostruzioni è caduto dall'impalcatura sulla quale stava lavorando

E’ caduto dall’impalcatura sulla quale stava lavorando per la ristrutturazione di un’abitazione privata ed è morto. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9 a San Pancrazio Salentino (Brindisi). L’operaio, stando a quanto si apprende, aveva 57 anni ed era di San Pancrazio Salentino. Stava lavorando all’interno di un cortile. Ferito il proprietario dell’immobile, 68 anni, di San Pancrazio Salentino, portato all’ospedale di Brindisi dal personale del 118. Il 68enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri di San Pancrazio Salentino e di Francavilla Fontana (Brindisi) assieme agli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

