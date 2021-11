Allerta meteo in Campania: nelle prossime ore previsti rovesci e forti temporali

(LaPresse) Un albero si è abbattuto su un’auto in sosta in via Giovanni Pascoli, nel quartiere Posillipo, a Napoli, a pochi metri di distanza dall’ingresso della scuola ‘Della Valle’. Sul posto gli agenti della Polizia e della Polizia Municipale. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i residenti. “Da anni denunciamo il pericolo della stabilità degli alberi ormai privi da troppo tempo di manutenzione”, denuncia Marcello Matrusciano, consigliere della I Municipalità, accorso sul posto. In quasi tutta la regione è allarme meteo: nelle prossime ore sono previsti rovesci e forti temporali.

