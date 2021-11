Una delle vittime: accadrà ancora

“Conoscete Benito Mussolini? Sapete che lui vi brucerebbe tutti? Forza Benito Mussolini!”. Le parole, ben scandite, sono quelle di uno dei presunti aggressore che, domenica pomeriggio, a Ferrara, ha aggredito, insieme a un gruppo di coetanei, alcuni ragazzini tra i 12 e i 16 anni, presi di mira in una zona abbastanza centrale della città. Il video degli insulti, ripreso da uno dei giovanissimi aggrediti, finito prima su Tik Tok (condiviso con il profilo .approvate_la_ddlzan) e poi diffuso su altri canali social (tra cui le pagine Instagram di Arcigay Ferrara e di Alessandro Zan), mostra l’attacco verbale e il lancio di alcuni petardi verso di loro. “Adesso abbiamo paura che possa accadere di nuovo – ha raccontato, a LaPresse, una delle ragazzine aggredite-. Erano già successi episodi simili, ma mai a questi livelli e siamo spaventati. Nonostante il clamore, sappiamo che accadrà ancora, ecco perché vogliamo che se ne parli”. Come confermato dalla giovane, nessuno degli 11 ragazzi che erano con lei ha voluto reagire agli insulti: “Non volevamo che le cose peggiorassero e sapevamo benissimo che se lo avessimo fatto sarebbe andata male. Li conosciamo tutti di vista: sono venuti da noi proprio perché sanno che siamo un gruppo di attivisti e che facciamo parte della comunità Lgbt+. Hanno agito con estrema consapevolezza”.

Ieri pomeriggio, uno dei giovani aggrediti ha scritto un messaggio all’Arcigay Ferrara, che ora sta approfondendo la dinamica e, secondo quanto riportato dall’associazione, alcuni genitori si sarebbero mossi per fare un esposto alla Digos. “Essendo ragazzini sono rimasti molto scossi e turbati – ha spiegato, a LaPresse, Giacomo Catucci, presidente dell’Arcigay della città emiliana ‘Gli occhiali d’oro’, che ha ricordato come l’associazione si sia offerta di supporto alle famiglie -. Se esiste un clima d’odio? Assolutamente sì ed è sostenuto anche dall’estrema destra e dal centrodestra che in Senato hanno affossato il Disegno di legge Zan a suon di applausi. E, infatti, a distanza di pochi giorni vediamo accadere un fatto come questo”.

Secondo quanto riportato da Catucci, a commento del video postato sui social da uno dei minorenni aggrediti ci sarebbe anche ci sostiene gli aggressori: “Questo fa molto male e ci induce a una riflessione a livello politico: il clima d’odio, a livello nazionale, ha dei riflessi anche sulla nostra piccola realtà locale”. Sul caso è intervenuto subito anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che ha definito il gesto “un atto vile, meschino e intollerabile”. “Quelle immagini fanno male e devono indurre una risposta da parte di tutti. Una città aperta, libera, civile, accogliente come Ferrara non può accettare scene di questo tipo – ha detto il primo cittadino -. È ferma la condanna e assoluto lo sdegno nel vedere quelle sequenze: esprimo piena solidarietà ai giovani aggrediti e alle loro famiglie. Sono pronto a incontrarli e a manifestare loro, di persona, la mia vicinanza. Mi auguro che si faccia presto piena luce sui fatti, che i responsabili siano rapidamente individuati e severamente puniti. E mi auguro anche che la prima risposta arrivi dalle famiglie dei giovani autori di questi gesti intollerabili: quelle frasi inneggianti al duce, le parole violente, gli insulti omofobi, le frasi discriminatorie pronunciate sono aberranti”. Su Twitter ha commentato l’episodio anche Zan, il quale ha scritto che “chi ha appladito in Senato e chi si è nascosto dietro al voto segreto per fermare il Ddl legittima comportamenti d’odio e di discriminazione nella nostra società: l’aggressione fascista e omofoba di Ferrara contro quei ragazzi minorenni ne è un esempio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata