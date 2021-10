Immagine Facebook

La donna al momento si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo

Avrebbe ucciso il convivente a coltellate annunciandolo qualche ora prima con due post su Facebook. E’ stata fermata a Trapani Vanda Grignani, accusata di aver ucciso ieri notte con due coltellate Cristian Favara, 45 anni, trovato morto in casa in pieno centro cittadino. La donna al momento si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo dove è in corso l’interrogatorio per la convalida del fermo.

Qualche ora prima su Facebook la donna aveva scritto due post in cui diceva di aver chiesto aiuto. “Questo pezzo di merd* mi ha distrutto, la polizia e carabinieri di Trapani difendono lui, ok va bene sono stanca: ho perso tutti non ho più niente da perdere, perdonatemi”. E ancora: “Scusate vi voglio bene, mi manca la mia famiglia, sono sola. Questo essere mi ha portato all’esasperazione, la polizia e carabinieri di Trapani sembrano che vadano d’accordo con lui, Stasera farò qualcosa che non avrei mai pensato. Vi amo, perdonatemi”.

