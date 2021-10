L'animale salvato dall'intervento dei vigili del fuoco

(LaPresse) Cinque ore di delicato lavoro per soccorrere un cane bloccato in una stretta cavità tra le rocce a Valledolmo, in provincia di Palermo, tre giorni fa. Individuato a due metri di profondità grazie a una videocamera d’ispezione, con l’idonea strumentazione, è stato recuperato dai vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata