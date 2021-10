Un furgone ha centrato un'auto. Ferite lievi per il guidatore, muore anche la madre appena arrivata in ospedale

Gravissimo incidente stradale questa mattina, martedì 26 ottobre, intorno alle 7.30 nel novarese. A Cavaglietto un furgone si è scontrato con un’auto. Sull’auto si trovava una ragazza di 13 anni (inizialmente era stato detto 15) deceduta sul posto. La mamma, 56 anni, è deceduta in ospedale. Era stata portata in elicottero all’ospedale di Novara in codice rosso. Codice verde per l’uomo che guidava il furgone.

