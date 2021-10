Il flash mob per i diritti delle prostitute vent'anni dopo la prima manifestazione alla Biennale

(LaPresse) Attivisti e sex workers si sono ritrovati a Venezia domenica 24 ottobre per partecipare a un flash mob e a una manifestazione legata al progetto ‘Umbrella: Vent’anni di attivismo con gli ombrelli rossi’. La manifestazione ha preso il via nel ventesimo anniversario dalla prima protesta messa in scena dal Comitato per i diritti civili delle prostitute dall’attivista Carla Corso durante la Biennale di Venezia del 2001, quando fu creato il ‘Padiglione delle Prostitute’ con l’installazione ‘CODE:RED’ dell’artista sloveno Tadej Pogačar. La protesta con gli ombrelli rossi andrà avanti tutta la settimana. “Oggi questa giornata è importante perché celebriamo la nostra vita”, ha spiegato Anita Garibaldi, del Comitato.

