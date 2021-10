Sequestrati oltre due chili di marijuana e 2200 euro in contanti nella casa di un pusher

(LaPresse) Blitz dell’unità cinofila dei carabinieri di Rivoli, in provincia di Torino, in un condominio del quartiere Cascine Vica. In manette finisce un 28enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di due chili di marijuana e 2200 euro in contanti durante la perquisizione nel suo appartamento al terzo piano del palazzo. Altri 400 grammi della sostanza sono stati sequestrati da un’altra abitazione al primo piano ed è stato denunciato a piede libero un 61enne, accusato di spaccio. Infine, un altro residente al quinto piano dello stesso palazzo, è stato segnalato alla prefettura come consumatore, perché in possesso di un grammo di hashish.

