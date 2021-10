La tragedia in Friuli venezia Giulia. La vittima si chiamava Bruno Taffarel

Un 56enne ha accusato un malore mentre risaliva un tratto del percorso di gara de La Clautana, corsa non competitiva alla sua prima edizione, e non lontano dai fienili di Ciol de cià stort, sopra il Tree village nonostante i tentativi immediati di rianimazione, non ce l’ha fatta. La chiamata al Nue112 è arrivata alle 9.30 e la Sores ha attivato l’elisoccorso, partito da Pieve di Cadore, il Soccorso Alpino, stazione Valcellina, e i Vigili del.Fuoco. Dopo quattro minuti sul posto sono arrivati due soccorritori del Soccorso Alpino che presidiavano il percorso di gara e hanno coadiuvato una infermiera, che a sua volta partecipava alla corsa, a praticare il massaggio cardiaco. Pochi minuti dopo è arrivato anche il defibrillatore e quasi contestualmente l’elisoccorso. Nonostante i ripetuti tentativi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata elitrasportata a valle dove i carabinieri di Cimolais hanno espletato le previste pratiche formali.

Si chiamava Bruno Taffarel. Aveva 56 anni era nato a Udine e residente a Cordenons. I suoi familiari sono stati avvisati del decesso del proprio congiunto.

