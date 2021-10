È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Brossasco, in provincia di Cuneo. L’auto, andata fuori strada per causa da accertare, è andata in fiamme. Una ragazza è stata trasferita in codice giallo a Savigliano, mentre due ragazzi sono stati portati in codice rosso a Cuneo. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco.