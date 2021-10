Un altro ministro, quello della Salute Roberto Speranza, introdurrà poi i lavori del dibattito sul ‘Diritto di venire al mondo. Denatalità: strategie per il futuro’. Intervistati da Vira Carbone, giornalista Rai, si alterneranno monsignor Vincenzo Paglia che presiede la Pontificia accademia per la vita, Donatella Possemato, associazione Impresa per la vita, Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Università Gemelli, Luigi Orfeo, presidente Società Italiana Neonatologia, Giuseppe Giuffrida, amministratore unico del CRA di Catania, e Domenico Arduini, ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Tor Vergata.

Alle 15:45 uno degli incontri più attesi per la sua attualità: su ‘Pandemia in sicurezza’ si confronteranno Lamberto Giannini, capo della Polizia e direttore generale PS, Teo Luzi, comandante generale Arma dei Carabinieri, Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, e Giuseppe Vicanolo, comandante in seconda della Guardia di Finanza. A moderare il dibattito Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera.