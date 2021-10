L'associazione: "Diritti dei consumatori violati anche sul fronte del diritto del recesso e delle informazioni contrattuali rese agli utenti"

“Piena vittoria del Codacons che aveva presentato l’esposto all’Antitrust grazie al quale si è arrivati oggi alla sanzione da 450mila euro nei confronti delle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy, per la nota vicenda delle mascherine chirurgiche biotech U-Mask“. Così il Codcaons in una nota-

“Avevamo da subito denunciato l’ingannevolezza dei messaggi con cui tali mascherine venivano vendute al pubblico, approfittando dello stato di emergenza e della preoccupazione dei cittadini legata al Covid per spingerli ad acquistare un prodotto che, anche secondo l’Antitrust, non presentava le caratteristiche vantate – spiega il Codacons – Diritti dei consumatori violati anche sul fronte del diritto del recesso e delle informazioni contrattuali rese agli utenti, che hanno portato oggi alla maxi-sanzione da complessivi 450mila euro”. “Ora – prosegue il Codacons – alla luce del provvedimento dell’Autorità e delle gravi violazioni emerse nell’ambito del procedimento, le società sanzionate devono rimborsare tutti i consumatori che hanno acquistato le mascherine ‘U-Mask’ spinti da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. In caso contrario, studieremo la possibilità di una class action da parte dei consumatori italiani contro le società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata