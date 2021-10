I manifestanti: "Siamo pronti a riprenderci tutto quello che è nostro"

Gli studenti aderenti al movimento Fridays for Future hanno animato un corteo che ha sfilato per le vie del centro di Napoli. con una sosta all’esterno del Maschio Angioino dove era in corso la presentazione della Giunta del sindaco, Gaetano Manfredi. “Siamo pronti a riprenderci tutto ciò che è nostro” hanno gridato i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata