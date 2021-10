L'artigiano: "Raccontiamo attualità attraverso il presepe, nessuno schieramento ideologico"

(LaPresse) Marco Ferrigno è uno dei più noti artisti presepiali di San Gregorio Armeno, la storica strada dei presepi di Napoli dove sono concentrati la maggior parte degli artigiani che ancora oggi portano avanti l’antica arte del presepe. E’ stata sua l’idea di dotare i Re Magi di Green Pass. “A Napoli abbiamo sempre raccontato l’attualità attraverso il presepe – ha affermato Ferrigno – c’è stato l’anno delle mascherine, quello di Maradona e per quest’anno abbiamo pensato di dotare i Re Magi di Green Pass. Con questa iniziativa non vogliamo in alcun modo prendere posizione sul tema del certificato verde, è solamente una trovata occasione per far parlare nuovamente dei presepi di San Gregorio Armeno e riaccendere i riflettori su questa stradina”.

