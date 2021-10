Investì e uccise le due 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli a Roma

Torna libero Pietro Genovese, che nel 2019 investì e uccise le sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, in Corso Francia, a Roma. La sentenza di condanna a 5 anni e quattro mesi, per omicidio stradale plurimo, è diventata definitiva nel luglio scorso. Genovese era sottoposto a obbligo di dimora, la Corte d’Appello ha disposto la libertà come per tutte le sentenze passate in giudicato. Il Tribunale di Sorveglianza dovrà ora decidere come sconterà la pena residua di circa 3 anni e 7 mesi. La famiglia Romagnoli fa sapere di sperare che il Tribunale di Sorveglianza decida con “serenità e rigore”.

