Cocaina ed eroina al centro del business del gruppo

(LaPresse) I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato 11 persone, tra le province di Caserta e Salerno, per detenzione e spaccio di droga, in particolare cocaina ed eroina. Tra i fermati, cinque si trovano in custodia cautelare in carcere e sei ai domiciliari. Il gruppo portava aventi il suo business soprattutto nella zona dei “Palazzi Grimaldi”, nel comune di Castel Volturno (Caserta), frequentata abitualmente da tossicodipendenti.

