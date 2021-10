FOTO INSTAGRAM @Bottegaferrigno

Marco Ferrigno ha postato le immagini sui social: le statuine napoletane hanno in mano la certificazione verde

Ha realizzato le celebri statuine dei Re Magi a San Gregorio Armeno, a Napoli, con il green pass. Per questo Marco Ferrigno, il maestro che li ha realizzati, ha ricevuto attacchi su Instagram. “Questa immagine blasfema te la potevi risparmiare”, “Che delusione”, “Dai queste pagliacciate no però” sono alcuni dei commenti. Ci sono anche tanti commenti positivi dei clienti che lodano il lavoro del maestro dei presepi: in molti lo definiscono ‘genio’ ma gli attacchi non mancano.

“Oggi nel presepe napoletano abbiamo voluto introdurre una importante novità: I Re Magi con il Green Pass! – si legge sui social – Per noi non è solo un modo per rendere indelebile un momento particolare della nostra vita, che ha messo tutti a dura prova, ma è anche un modo per dimostrare che tutti, con il green pass, possiamo ritornare alla tanto attesa normalità e libertà. Speriamo che con questa immagine siamo riusciti a strappare un piccolo sorriso”.

