Haitem Fathallah, della Fortitudo Messina, si è sentito male durante la partita

Dramma sul campo di basket della Dierre Reggio Calabria, squadra che milita nel campionato di Serie C. Nel corso della partita contro la Fortitudo Messina, ha perso la vita per un malore Haitem Fathallah, 32 anni giocatore della squadra ospite. “Un uomo eccezionale una persona unica la sua umiltà il suo biglietto da visita Haitem perché, perché …. Riposa in pace diventerai sempre di più il simbolo di questa società starai sempre con noi e non ti lasceremo mai. Per sempre lupo e parte del branco”, è il saluto sulla pagina Facebook ufficiale della Fortitudo Messina.

Nato ad Agrigento, Fathallah era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017. Si sarebbe accasciato a terra durante la partita: inutili i soccorsi, il giocatore è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

