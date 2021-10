"Trieste chiama, Milano risponde" il grido della protesta

(LaPresse) – Circa 300 persone aderenti alla galassia dei movimenti No Green Pass, dopo essersi ritrovate alle 17 in piazza Fontana con appelli sui social, si sono mosse, senza alcun preavviso alle autorità, verso Largo Augusto e via Vivaio. I manifestanti hanno occupato le strade intralciando il traffico e il trasporto urbano. “Trieste chiama, Milano risponde” hanno gridato i no-pass durante un sit-in.

