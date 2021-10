Stava tentando di recuperare un pallone finito nella vasca

A Castellanza, in provincia di Varese, un 14enne è scivolato all’interno di una vasca di depurazione nel tentativo di recuperare un pallone ed è morto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17. La vasca era piena d’acqua e l’adolescente è stato ripescato dai vigili del fuoco. Quando è stato portato a riva, il ragazzo era ormai in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso con manovre di rianimazione in corso all’ospedale di Legnano, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri di Busto Arsizio che indagano sulla vicenda.