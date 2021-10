La salma è stata individuata dai tecnici del soccorso alpino e recuperata con l'eliambulanza

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno trovato nella mattina di lunedì 11 ottobre il corpo senza vita dell’alpinista disperso sul Monviso da due giorni (in provincia di Cuneo). Durante il primo sorvolo della zona a bordo dell’eliambulanza dell’Emergenza Sanitaria Piemontese per il trasporto a monte delle squadre, la salma è stata individuata sul versante nord della montagna oltre 400 metri a valle della cresta nord ovest che l’uomo stava presumibilmente percorrendo al momento dell’incidente. Dopo la constatazione del decesso e l’autorizzazione alla rimozione della salma, il corpo dell’uomo è stato recuperato a bordo dell’eliambulanza e consegnato ai Carabinieri di Casteldelfino per le operazioni di Polizia Giudiziaria. Hanno collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

