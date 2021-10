(LaPresse) Devastazione in via del Corso a Roma, dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Le immagini mostrano ciò che rimane dopo una carica della polizia che ha distrutto le barricate improvvisate dai no green pass lungo la strada. E’ di 3 fermati e un poliziotto ferito il bilancio parziale delle violenze.

