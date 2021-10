L'ad del Parco: "Iniziale rallentamento per il green pass, poi il flusso di visitatori è tornato ad aumentare"

(LaPresse) E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione di ‘Gardaland Magic Halloween’, evento che si tiene nel Parco a tema di Castelnuovo del Garda. “Nonostante l’introduzione del green pass abbia comportato un iniziale rallentamento dei flussi, abbiamo poi registrato una ripresa e nell’insieme possiamo affermare che l’affluenza media nel periodo giugno-settembre ha raggiunto l’85% della capienza massima consentita dal protocollo – ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland – Con Gardaland Magic Halloween possiamo proseguire la stagione presentando il Parco in una chiave diversa, ancora più coinvolgente e divertente”. Sabato l’influencer Zoe Cristofoli, circondata da una banda di mostri di ogni genere ispirati ai personaggi più iconici del momento, ha dato il via ufficiale alla stagione con uno scenografico taglio di una speciale torta a tema: ben tre piani di coloratissima dolcezza nei tipici colori di Halloween – viola e arancione – sormontati da una zucca mascherata da strega. Tutti i weekend è lo show ‘Welcome, it’s Halloween’ a dare il benvenuto ogni mattina ai visitatori sulle note di una nuova canzone dedicata ad Halloween. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

