L'unico sopravvissuto alla strage del Mottarone è conteso tra la famiglia materna e paterna

È in corso a Tel Aviv, in Israele, l’udienza sulla vicenda del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla strage del Mottarone del 23 maggio. In aula i parenti materni e paterni, tra i quali il piccolo di 6 anni è conteso. Il nonno Shmuel Peleg è indagato per sequestro di persona in Italia per aver portato il bimbo in Israele senza il consenso della zia Aya Biran. Secondo quanto si apprende, ci saranno udienze sul caso anche domani e domenica. La zia di Eitan Aya Biran ha fatto ricorso a Tel Aviv invocando la Convenzione dell’Aja. Le udienze sono a porte chiuse.

