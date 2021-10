La manifestazione dei lavoratori per chiedere risposte alla politica

I lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn in piazza a Roma in attesa del tavolo convocato al Mise per discutere della vertenza in atto. I manifestanti hanno predisposto una proposta di legge anti-delocalizzazioni che a giorni verrà presentata in Parlamento. “Il governo è complice di aziende che delocalizzano”, fanno sapere gli operai. In corteo anche i lavoratori di Alitalia.

