Il piccolo portato via dal padre. La madre è disperata: "È un uomo pericoloso, temo che fugga in Romania"

Rintracciato il furgone nero Mercedes Vito utilizzato dalle persone che, materialmente, hanno sottratto dalle mani della madre il bambino di 5 anni, rapito dal padre martedì 5 ottobre a Padova.

Alle 22.30 circa di mercoledì sera una pattuglia della stazione Carabinieri di Limena ha trovato il mezzo, lasciato in via Martin Piva, all’altezza del civico 8, dove ha sede l’officina meccanica Veba. Recuperato il veicolo, è stato trasportato in area protetta per l’esecuzione dei rilievi tecnici. Sono in corso ulteriori indagini.

La mamma: “È un uomo molto pericoloso”

Ieri la madre del piccolo, Alexandra Moraru, aveva accusato del rapimento il padre, lanciando un appello in tv. “Voglio che mi porti il bambino a casa e parliamo in pace. Non ho avuto ancora nessun contatto. Ho paura perché il bambino ha paura di lui, non lo conosce, non lo vede da tre anni”, aveva dichiarato la donna. “A portarlo via sono state quattro persone, il papà lo ha preso, un’altra persona guidava il furgone, un Mercedes Vito nero, in quel momento ero sotto choc, non ho capito niente. Da due o tre giorni avevo visto una donna che mi seguiva. Lui è un uomo molto pericoloso, un delinquente. Per favore aiutatemi a trovare il mio bambino, sono disperata. Lo porterà in Romania”, aveva concluso la madre del piccolo.

