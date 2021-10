Il piccolo portato via dal padre, la madre è disperata: "È un uomo pericoloso, temo scappi in Romania"

(LaPresse) Rintracciato il furgone nero usato dalle persone che, su ordine del padre, hanno rapito un bambino di 5 anni martedì 5 ottobre a Padova. Nella tarda serata di mercoledì una pattuglia della stazione Carabinieri di Limena ha trovato il mezzo. La madre del piccolo, Alexandra Moraru, ha lanciato un appello in tv. “Il padre è un uomo pericoloso. Ho paura perché il bambino non lo conosce, non lo vede da tre anni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata