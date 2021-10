Condannato a 12 anni e 10 mesi in appello bis, si dà alla ristorazione: "Consiglio il panino in puro manzo criminale"

(LaPresse) Salvatore Buzzi, condannato a 12 anni e 10 mesi in appello bis nel processo sul Mondo di Mezzo, inaugura il suo nuovo pub a Roma preso in gestione con i vecchi soci della cooperativa ‘29 Giugno’. Nei nomi dei panini che compaiono nel menù ci sono riferimenti a personaggi della malavita romana e della Banda della Magliana: si va dal ‘Samurai’ passando per ‘Dandy’, ‘Freddo’ e via dicendo. “Ci troviamo a Tor Vergata all’interno di un pub da cui oggi iniziamo la nuova avventura. Mi è venuto in mente perché dopo i fatti di Mafia Capitale per poter lavorare dovevo andare sul privato. Ho pensato a un ristorante ma non avevo il capitale e così ho ripiegato su un pub – spiega Buzzi – Non ho più un soldo, trenta milioni di euro sono stati sequestrati e gestiti dagli amministratori giudiziari”. Buzzi fa ironia sul menù del locale: “Consiglio il ‘Samurai’ in puro manzo criminale. Qui verrà sicuramente a cantare e suonare Bobo Craxi, un mio amico. Io sono in attesa del ricorso in Cassazione su Mafia Capitale, la vivo bene, non sono preoccupato”. “L’unica cosa che non rifarei è pagare le tangenti. Raggi? Deve ringraziare me che è diventata sindaco. La ammiro perché è stata veramente brava a resistere ma certo non ha ripulito niente. Comunque io voto Sgarbi, l’unico che mi ha difeso quando Pignatone si è inventato il teorema mafioso”, ha detto ancora Buzzi.

