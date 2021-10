Lo conferma la difesa dell'ex assessore Massimo Adriatici, indagato nell'inchiesta sulla morte del 39enne Younes El Baoussettaoui

E’ stato fissato per il prossimo 11 ottobre, in Tribunale a Pavia, l’incidente probatorio chiesto dalla procura locale, nell’ambito dell’indagine sulla morte di Youns El Boussettaoui, il 39enne marocchino ucciso in piazza a Voghera il 20 luglio scorso. Lo conferma a LaPresse Gabriele Pipicelli, avvocato difensore dell‘ex assessore alla Sicurezza, Massimo Adriatici, accusato di eccesso colposo di legittima difesa per aver sparato contro la vittima, uccidendola.

