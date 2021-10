Alle 15 la chiusura dei seggi e lo spoglio

Urne riaperte per il secondo giorno di elezioni amministrative, dalle 7, per oltre 12 milioni di elettori. Si vota ancora oggi fino alle 15 per il rinnovo di 1.153 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Ieri alle 23 l’affluenza si è attestata al 41,65% degli aventi diritto. Il dato è stato diffuso dal Viminale. Nel turno precedente, alla stessa ora ma con le urne aperte un solo giorno, aveva votato il 61,49%.

L’affluenza alle 19 era del 33,13%

L’affluenza alle urne alle ore 19 di domenica per le amministrative era al 33,18% secondo i dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti consultazioni Amministrative, su un solo giorno, il 5 giugno 2016, alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 48,27%.

