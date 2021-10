Vigili del fuoco al lavoro con otto squadre

(LaPresse) Un piccolo aereo decollato dall'aeroporto di Linate e diretto ad Olbia è precipitato intorno alle 13.15 di domenica su una palazzina di due piani in fase di costruzione nella zona vicina alla fermata metro di San Donato Milanese. Alcune auto parcheggiate nei pressi sono state coinvolte dalle fiamme dell'incendio che si è sviluppato in seguito all'impatto. Vigili del fuoco al lavoro con otto squadre.

