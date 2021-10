Mentre attraversava sulle strisce pedonali: morto sul colpo

Un bambino di 11 anni è stato investito da un’autocisterna nella tarda mattina di oggi a Voghera, in provincia di Pavia, morendo sul colpo. Per cause ancora da accertare, l’11enne è stato travolto dal camion mentre attraversava sulle strisce in via Papa Giovanni XXIII°. Sono intervenuti: un’automedica, un’ambulanza, vigili del fuoco e Polizia Locale.

