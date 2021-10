La protesta a Piazza Affari da parte dei manifestanti della piattaforma Climate Justice

(LaPresse) Attivisti di Rise Up 4 Climate Justice e di altre realtà della Climate Justice Platform hanno occupato giovedì sera Piazza Affari a Milano. I manifestanti hanno montato decine di tende davanti alla Borsa, “simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze”, sottolinea Globalproject.info su Facebook, dove sono postate foto degli attivisti all’opera. L’iniziativa, viene sottolineato, è in continuità con i blocchi della Pre-Cop di giovedì mattina, che sono continuati per l’intera giornata. Sono stati messi griglie e cancelli davanti a tutti gli ingressi del palazzo della Borsa e sono state montate decine di tende in tutta la piazza, per fare una ‘acampada’. Gli attivisti dichiarano che rimarranno in piazza a oltranza.

